Российские войска нанесли очередные удары по военным тылам Украины. Есть сведения о прилетах по предприятиям вражеского ВПК в Днепропетровской и Черниговской областях. Взрывы гремят в Харькове и Сумах. Это ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам нашей страны.

В ходе СВО освобождена Шевяковка в Харьковской области. Отличились бойцы группировки "Север".

А в зоне ответственности группировки "Восток" экипаж СУ-34 атаковал личный состав и скопление бронетехники неприятеля. Удар нанесён авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила: все цели уничтожены.

В Запорожской области по замаскированным укрепленным пунктам ВСУ отработал "Солнцепек". Термобарические снаряды ТОС не оставили боевикам никаких шансов. Разветвлённая система опорников была полностью ликвидирована.

На Добропольском направлении операторы наших "птиц" провели точные сбросы на места взлета вражеских БПЛА, а также в воздушном бою сбили гексакоптер противника. Действия войск беспилотных систем на этом участке фронта поддержали "Грады". Артиллерийский расчет боевой машины сорвал плановую ротацию националистов, и заодно накрыл огневые точки и оборудование ВСУ.