ПВО сбила 85 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 27 марта

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку ВСУ на российские регионы. В течение ночи на 27 марта сбито 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: в период с 23:00 мск четверга до 07:00 мск пятницы ПВО перехватила и уничтожила украинские дроны над Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Брянской, Белгородской областями. Беспилотники ВСУ сбиты также над акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона, над Курской и Псковской областями.

Минувшим вечером противник также устроил атаку с воздуха на территорию России. Как сообщили в Минобороны, с 21.00 мск до 23.00 мск 26 марта дежурные средства ПВО сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были перехвачены над Ленинградской, Брянской, Курской и Смоленской областями.