Игорь Коротченко: "Трамп увяз в иранской авантюре. Это понимают даже союзники"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети опубликовал пост на русском языке: "Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России". В Кремле отмечают: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию. Дональд Трамп, объявлявший не раз, что победа одержана, теперь утверждает, что не устанавливал сроков окончания операции против Ирана, переговоры идут. Тегеран, как сообщает информагентство "Тасним", через посредников потребовал прекращения военных действий, и признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

О ситуации в районе Персидского залива с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

"У Трампа истекает время. Все понимают, что он увяз, и увяз безнадежно в иранской авантюре. Это понимают все, даже союзники. Посмотрите заголовки европейских газет и ехидные комментарии. Знаете, любви к Трампу со стороны Европы мы не видим. Поэтому требования, в свою очередь, Тегерана, они предельно прагматичны. Во-первых, выплата репараций за тот ущерб, который понёс Иран в результате вот этих вот варварских бомбардировок. Признание в конце концов военных преступлений которые совершили американские военные, разбомбив детскую школу. Плюс, очевидно, что закреплением за Ираном право контроля над Ормузским проливом и взимание платы за безопасное пользование этим маршрутом. Ну, не будем забывать, что огромное количество денег еще заморожено с прежних времен в западных банках. Это иранские деньги. И поэтому позиция Тегерана предельно прагматична, конкретна и неуступчива. И в этом плане, я думаю, что Тегеран вряд ли пойдет на те условия, которые предлагают и посредники, и стоящие за ними США", - заявил Коротченко.