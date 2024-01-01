В Словакии началось расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо — его обвиняют в государственной измене. Об этом рассказал в четверг, 26 марта, лидер оппозиционной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Бронислав Грюлинг.

Как написал Грюлинг в социальных сетях, он лично написал заявление в полицию на главу кабмина — подписантами якобы выступили еще 13 тысяч человек.

Оппозиционер утверждает, что в отношении Фицо возбуждено уголовное дело, которое было передано из Генеральной прокуратуры Словакии в региональную прокуратуру, а затем в полицию. Однако правоохранительные органы и сам премьер-министр никаких комментариев по этому поводу пока не давали.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявляла, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Так спецслужба прокомментировала покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в 2024 году. Подобные расправы, по сообщению СВР, призваны запугать инакомыслящих, когда не удается сохранить гегемонию "цивилизованными методами".