Софья Синицына показала подросшую дочь от Павла Табакова: "Ну просто копия дедушки!"

Софья Синицына отмечает 31-летие. По такому случаю она показала новое фото с дочерью от Павла Табакова. Малышка Мия растет настоящей красавицей.

На своей странице в соцсети Софья показала, как проводит особенный день. Сначала она сходила на концерт, а после устроила фотосессию с наследницей. Синицына позировала в вечернем платье на бретелях с откровенным декольте, а пятилетняя Мия выбрала изысканный черно-белый наряд. Девочка лежала на коленях у мамы и смотрела в объектив камеры.

"Из хороших новостей в Слизерине: я не бездарна, не бездетна и не бедна. Из новостей похуже: неизвестно, кто именно будет на это смотреть. Бог держит от меня в секрете этот royal flash, но кастинг, признаться, зачетный", — подписала снимок Софья.

Поклонники актрисы оставили под постом сотни комментариев. Они поздравили Синицыну с днем рождения, и отметили, что ее доченька растет невероятной красавицей.

"Будьте счастливы! Красивые девочки!"; "Миюша — ну копия дедушки"; "Сразу видно, чья внучка"; "С днем рождения! Пусть всем мечты исполнятся!"; Счастья вам и вашей доченьке", — пишут пользователи Сети.

Напомним, Софья Синицына и Павел Табаков встречались с 2017 года. В 2020 году на свет появилась дочь Мия. Павел долгое время скрывал свое отцовство, ведь оказалось, что с Синицыной он расстался еще до рождения дочери. Но в итоге Табаков признал наследницу.