Очевидно, что у Ирана имеется тщательно продуманный план — исламская республика реализует его, если Соединенные Штаты не смягчат позицию. Такое мнение высказал британский дипломат Аластер Крук.

По словам эксперта, если Вашингтон продолжит угрожать Тегерану ударами по объектам энергетической инфраструктуры, иранская армия отреагирует и усилит давление на все структуры в странах Персидского залива и Израиле. При этом речь будет идти не только об энергетике.

Крук, в частности, не исключил, что Иран при необходимости может перейти от двусмысленности к "чему-то более близкому к ядерному сдерживанию" (цитаты по РИА Новости).

Агентство Bloomberg пишет, что эффективность ежедневных авиаударов США и Израиля по Ирану и прочих военных усилий оказалась ниже ожидавшегося из-за способности Тегерана поддерживать свою финансовую стабильность. Экспорт иранской нефти составляет около 1,6 миллиона баррелей в день — практически столько же, сколько было до начала антииранских операций.

Между тем ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсетях, что важно понимать: это не просто какая-то очередная война на Ближнем Востоке, а "настоящий системный шок", который затронет всех. Президент России Владимир Путин однозначно дал это понять, сравнив ситуацию в регионе с пандемией коронавирусной инфекции: "Браво Путину за то, что он это четко обозначил".