Ольга Орлова начала подготовку к Пасхе. В 2026 году православные отмечают праздник 12 апреля. Хоть до Светлого Христова Воскресения еще больше двух недель, ведущая "Дома-2" решила заранее купить куличи.

В прошлом году знаменитости хвастались эксклюзивной пасхальной выпечкой от самых именитых кондитеров Москвы. В этом же году тренд на скромность, например, подруга Орловой Наталья Варвина сходила на кулинарные курсы и уже тренируется сама печь куличи, а ведущая "Дома-2" пошла в супермаркет.

Вот только домой Ольга вернулась с пустыми руками. Бывшая солистка "Блестящих" была шокирована ценами на праздничную выпечку. Орлова нашла магазин, в котором куличи продавали за десятки тысяч рублей.

"Вчера пыталась найти и купить красивые куличи на Пасху. Есть очень достойные, но цены... 25-35 тысяч за кулич — это пипец, товарищи", — пожаловалась ведущая.

Похоже, придется Орловой взять пример с приятельницы и самой печь куличи. Певица даже обратилась к подписчикам с вопросом, что они выбирают: домашнюю выпечку или магазинную.