Мужа на робота променяла: новый спутник Меланьи Трамп вызвал насмешки прессы

Меланья мужа на робота променяла! Пресса давно вполголоса обсуждает раздор или охлаждение между Дональдом и Меланьей Трамп. У него забалуешь, прихлопнет любого, кто поперек слово скажет. Но на публике вместе они почти не появляются. А тут Меланья вообще с роботом вышла в свет.

Человекоподобная "Фигура №3", созданная в США. Кидать камни в первых леди не принято, но всякие блогеры и нечистоплотные журналисты хихикать начали: мол, Меланье лучше с роботом в свет выходить, чем с Трампом. Жёны американских президентов по традиции занимаются кто благотворительностью, кто гуманитарными программами. Меланья решила продвигать искусственный интеллект.

""Мы готовы снова занять лидирующие позиции. На этот раз в эпоху искусственного интеллекта", - заявила она.

Пресса, конечно, отъюморила. По поводу обычного интеллекта, которым, похоже, обделены последние американские президенты. Припомнили ей и недавнее выступление на Совбезе ООН, где она читала по бумажке на плохом английском:

У президентов ведь всё как у людей. Джорджа Буша-младшего журналисты частенько спрашивали: взяв руководство страной на себя, перестал ли он прикладываться к бутылке? Когда президент вышел на публику с фингалом, СМИ тут же сообщили: жена избила за пьянку. Пришлось оправдываться:

"Мама всегда мне говорила: когда ешь крендельки, жуй, прежде чем глотать. Слушайте маму!" - отшучивался он.

Версию "подавился, упал с дивана" пресса приняла. Рекордсменом по выписыванию кренделей, конечно, стал Билл Клинтон. Вся Америка следила за сериалом, как будет оправдываться президент, которого поймали на интимных забавах со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Да ещё где — прямо в Овальном кабинете. Клинтон изворачивался как мог, блажил, как юродивый:

- Вы принесли ей извинения?

- Нет! Я с ней никогда не разговаривал. Я уже не раз говорил, что сожалею об этом.

Вот молодец. Сделал дело, и даже не разговаривал. Билла Клинтона до сих пор пытаются допрашивать о той истории в Овальном кабинете, хотя он уже и ушел из большого секса. Обманутая супруга Хиллари тоже бойко отвечает на вопросы журналистов. Но пресса её никогда особо не жаловала. Лицом не вышла. То ли дело Меланья. И по-английски не очень, и явно не интеллектуал. Но красота, обаяние и искусственный интеллект любые недостатки первой леди сведут на нет.

А кто не верит – у того в действительности всё не так как на самом деле.