Никонов раскрыл, о чем договорились стороны России и США

Главное, о чем договорились группа депутатов Госдумы с конгрессменами США, стало решение о работе группы по связям между законодательными органами двух стран, заявил РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

Он добавил, что американская сторона может создать так называемый "русский кокус" — объединение членов конгресса, которые заинтересованы в диалоге с Россией.

26 марта группа депутатов Госдумы встретилась с членами конгресса США в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне. Стороны обсудили экономические и международные вопросы. Им удалось также поговорить об Украине и Иране, заявил ТАСС входящий в состав делегации депутат Михаил Делягин.

Кроме того, российские депутаты пригласили американских коллег на празднование Дня Победы в Москву. Также обговаривалась возможность участия спортсменов из России в Олимпиадах.

По словам парламентария Бориса Чернышова, переговоры РФ и США продолжатся 27 марта. Планируется ряд двусторонних встреч, который может состояться в местном Совете нацбезопасности.