Лавров рассказал, как проходят диалоги Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп уважают друг друга и разговаривают так, как положено мужчинам, хотя и не во всем соглашаются. О таких подробностях разговоров глав стран рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас говорят про „дух Анкориджа“. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать, как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий", — сказал Лавров в интервью телекомпании France TV.

Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа прошлого года. Российский и американский лидеры обсудили пути для урегулирования конфликта на Украине.