Мошенники развели на миллионы рублей популярного блогера

Мошенники кинули блогера Михаила Литвина на четыре миллиона рублей при попытке вернуть аккаунт в соцсетях.

Он пытался вернуть взломанный аккаунт в Instagram*, где у него более 15 миллионов подписчиков. Другие блогеры, которых ранее тоже взламывали, дали совет Литвину - перевести хакеру деньги. Как оказалось, цена восстановления зависит о количества подписчиков, и хакеры запросили у Литвина, по его же словам, рекордную сумму.

Молодой человек перевел 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей – прим. ред.), сообщает РЕН. Но доступ к аккаунту в Instagram* ему так и не вернули.

Блогер предположил, что взломом аккаунтов знаменитостей занимаются одни и те же злоумышленники.

Литвин набрал себе аудиторию в социальных сетях благодаря скандальным видеороликам. Он заезжал на авто в бар и автосалоны, устраивал ДТП с каршерингом, сжигал Mercedes-AMG GT 63 S.

*Соцсеть принадлежит Meta Platforms, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.