США хотят нарастить силы на Ближнем Востоке

США могут отправить еще около 10 тысяч солдат на Ближний Восток.

В регион планируют перебросить пехоту и бронетехнику. Военные уже получили соответствующий приказ, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Их разместят в зоне досягаемости Ирана и острова Харк.

Усиление группировки рассматривается для того, чтобы дать американскому президенту Дональду Трампу больше инструментов в войне с Ираном, даже несмотря на возможность мирных переговоров.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тель-Авив и Вашингтон хотят не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, уничтожить военный потенциал ИРИ, а также свергнуть действующий режим. Иран намерен обороняться до последнего и не планирует возобновлять переговоры.