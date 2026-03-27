Солдаты ВСУ дезертировали с позиций в Сумской области.

Военнослужащие 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ покинули занимаемые позиции в лесу у села Новодмитровка, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. В этой бригаде многим солдатам более 50 лет.

"В результате комплексного огневого воздействия деморализованные военнослужащие дезертировали", - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Российские войска лишили ВСУ "глаз и ушей" на харьковском направлении – речь идет о радиолокационных станциях (РЛС).