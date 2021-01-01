Лавров объяснил разницу конфликтов на Украине и в Иране

Вероломством, агрессией и нарушением международного права назвал Сергей Лавров нападение США на Иран в самый разгар переговоров.

В интервью французскому телевидению глава российского МИД опроверг слухи о том, что Москва якобы передаёт Тегерану разведданные. Но подчеркнул: наша страна будет защищать законные права Исламской республики в дипломатическом поле.

Отвечая на провокационный вопрос журналиста, министр чётко сформулировал различие операции на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке.

"В чём отличие между ситуацией в Иране и ситуацией на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных своих обязательств – ни в отношении иранской ядерной программы, Иран не нарушал ничего. Украина нарушила всё, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями. И когда мы предложили в декабре 2021 года заключить договоры с Соединёнными Штатами и с НАТО о гарантиях безопасности на основе баланса интересов и России, и Украины, и Запада, нам сказали, что это "не ваше дело" и Украина будет в НАТО", - сказал Сергей Лавров.