Застрявший на мелководье кит смог выбраться из плена: за ночь вода поднялась на полметра

На Балтийском побережье Германии завершилась масштабная операция по спасению горбатого кита. Несколько дней назад он заплыл на песчаную отмель и без помощи людей не мог уйти обратно на глубину.

К Любекской бухте подогнали спецтехнику для углубления дна - плавучие экскаваторы и земснаряды. Они проложили на отмели канал, по которому десятиметровый великан смог бы выбраться в открытое море.

Сегодня был решающий день. Все предыдущие попытки спасти кита не удались. Состояние многотонного животного ухудшалось. Были даже предложения его усыпить. Но пока гигант подавал признаки активности, спасатели и добровольцы надеялись на успех. Только бы у кита хватило сил уплыть на глубину, иначе его снова прибьёт к берегу.

И вот с утра пришли хорошие новости: кит смог сам освободиться из плена. Ночью ветер нагнал воды в залив, благодаря которому он по каналу выбрался с мелководья. Сейчас спасатели осматривают побережье, чтобы убедиться, что кита снова не выбросило на берег.



