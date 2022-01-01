Лавров: США решили забрать себе "Северный поток"

Соединенные Штаты намерены забрать себе "Северные потоки". Американские планы вписываются в общую линию Запада, направленную на рейдерский захват российских активов за рубежом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Беспрецедентный теракт был совершен на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября 2022 года. В результате подрыва из четырех трубопроводов системы уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". В Москве возбудили дело об акте международного терроризма.

Глава МИД России в интервью телекомпании France Télévisions напомнил, что теракт устроили украинские диверсанты при очевидной поддержке западных спецслужб. При этом диверсию на газопроводе не осудил никто - ни Франция, ни Германия. Лавров подчеркнул, что Берлин проглотил эту террористическую акцию в ущерб собственным интересам. Теперь же в США открыто заявляют, что хотят забрать "Северные потоки" себе, указал Лавров.