Всегда на страже: Росгвардия отмечает 10 лет со дня создания

Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии. Они созданы по указу президента десять лет назад и заняли важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод граждан. С профессиональным праздником бойцов Росгвардии и ветеранов поздравил Владимир Путин.

Девиз бойцов Росгвардии "Всегда на страже!" Среди основных задач - борьба с терроризмом и экстремизмом, поддержка оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, охрана режимных объектов, государственный контроль оборота оружия. Росгвардейцы надежно обеспечивают правопорядок в стране. И не случайно подчиняются лично главе государства.

Очень тихая и незаметная работа. Винтовка с глушителем, а поверх формы - маскхалаты. Снайперы буквально сливаются с местностью. Пока что это учения, но рано или поздно с полигона бойцы могут отправиться на выполнение реальной задачи. Там у них не будет права на ошибку. Поэтому все действия доводят до автоматизма.

Современные снайперы способны поразить цель на расстоянии до двух километров. И это далеко не предел. Работают они, как правило, в парах. Один корректирует огонь, обеспечивает поиск целей, рассчитывает все показатели, от которых зависит точность попадания, а второй стреляет.

При сверхдальних выстрелах приходится учитывать даже отклонение траектории полета пули. Каждая пораженная цель - это результат очень сложных математических вычислений. И в одиночку снайперу здесь точно не справиться.

"Мой напарник должен понимать, куда я стреляю, наблюдать цель независимо, стреляю я или не стреляю. Он как наблюдатель должен контролировать цель до последнего момента. Поправки, корректировки делаем, чтобы я слышал его, он слышал меня. Для четкого выстрела подготовка - это все обязательно", - говорит снайпер Алексей.

Это снайперы подразделения ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии. Сегодня они выполняют сложные задачи в зоне СВО и в приграничных районах. Обеспечивают безопасность мирных людей в новых регионах. Им доступно самое современное и передовое вооружение. Но главное это, конечно, люди. Снайперы Росгвардии - одни из лучших в своем деле. Они безупречно стреляют и всегда сохраняют хладнокровие.

"Работа снайперов в принципе подразумевает выдержку. Ты можешь провести на позиции очень много времени и так ни разу не выстрелить, соответственно, человек должен быть выдержанным и дисциплинированным", - объясняет Александр, инструктор снайперов.

Подобными качествами обладают инженеры-саперы водолазы Росгвардии. Что их ждет на огромной глубине - загадка. Может, просто интересная находка, а может, и взрывоопасный предмет. Нужно быть готовым ко всему. Но сначала они отрабатывают навыки в небольшом бассейне, в идеальных условиях, где им ничего не мешает.

Подводный дрон определил - это минометный снаряд. Но самостоятельно достать его на берег аппарат не сможет. Самую опасную работу все равно придется сделать водолазам.

"Дно какого-то водоема, если оно очень большое, что мы сами понимаем, что водолазы будут очень долго работать и будет затрачено очень много сил и времени, тогда мы запускаем робота, обследуем", - говорит Михаил, инженер-сапер водолаз ОМОН "Меч".

Сегодня Росгвардия - это десятки тысяч сотрудников. Они занимаются охраной правопорядка, защищают важные государственные объекты, противодействуют экстремизму и терроризму. В состав организации входят внутренние войска, отряды СОБРа и ОМОНа. Многие сотрудники участвуют в освобождении территорий в зоне СВО.