ВС России оставили украинские войска на харьковском направлении без "глаз и ушей". Российские бойцы массово уничтожают радиолокационные станции ВСУ, сообщил командир батареи с позывным Дунай.

По словам российского артиллериста, на этом участке фронта военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" поразили 5 украинских РЛС. Эти станции – "глаза и уши" ВСУ, их уничтожение ограничит возможности украинской разведки на этом направлении, пояснил боец агентству РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области ВСУ планируют применить химическое оружие. На этот участок фронта переброшены части химической, радиационной и биологической защиты.