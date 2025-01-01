Михаил Галустян впервые появился на публике с новой избранницей: копия бывшей жены

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля 2025 года объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

Недавно в новом интервью Михаил Галустян признался, что его сердце несвободно. Однако юморист не стал уточнять, в кого влюблен. Тем не менее, ушлые журналисты выяснили, что актер встречается с 35-летней Лилией Киосе. Известно, что она далека от медийности: выросла в семье военного, а ее родной брат — священник. Лилия Киосе — художник по гриму: она работала на съемках различных российских фильмов и телешоу.

Накануне, 26 марта, Михаил Галустян впервые вышел в свет с новой возлюбленной Лилией Киосе. Пара появилась на премьере фильма "Королек моей любви", в котором Галустян сыграл главную роль. Влюбленные вместе позировали на красной дорожке.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети бурно отреагировали на новость. Многие интернет-пользователи высказали мнение, что Лилия удивительно похожа на бывшую супругу Михаила Викторию. Другие же оценили по достоинству вкус популярного артиста и рассыпались в комплиментах красоте его новой избранницы.

