ФСБ задержала троих чиновников администрации Сочи

Трое топ-менеджеров администрации Сочи задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности России. В числе задержанных - вице-мэр города Евгений Горобец.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Среди подозреваемых также директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, всех троих проверяют на причастность к совершению противоправных действий. Какие именно преступления вменяются в вину задержанным, силовики не уточнили.