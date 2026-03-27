Американцам предсказали унижение на международной арене

Соединенные Штаты явно перегружены в глобальном масштабе. Их война с Ираном грозит закончиться унижением на международной арене, заявил директор Института Кеннана, эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммидж.

Как напомнил Кеннан в статье для газеты The New York Times, Европа отклонила просьбу Трампа помочь открыть Ормузский пролив. В ответ американский лидер предупредил, что НАТО ожидает "очень плохое" - которое, предположительно, может включать в себя дальнейшее сокращение поддержки Украины.

Историк считает, что было бы фундаментальной ошибкой рассматривать дело Украины как второстепенное по отношению к интересам США. Кеннан уверен, что в Европе Украина борется с хаосом. А стабильность в Европе имеет важное значение для экономики США и жизнеспособности американских альянсов. Так что удар по американскому престижу, а также явная экономическая выгода России от войны в Иране заставляет европейские страны стать "оплотом обороны". Фундаментальная задача Европы — выживание Украины, убежден автор.