Беременная Катерина Шпица вышла в свет впервые за долгое время

Катерина Шпица сообщила о беременности несколько месяцев назад. И тогда многочисленные поклонники поняли, почему в какой-то момент одна из самых популярных и востребованных актрис, которая часто выходила в свет, вдруг ушла в тень.

После объявления радостной новости артистка продолжила вести закрытый образ жизни. Она не посещала никаких светских мероприятий, с головой погрузившись в семейные заботы и в подготовку к рождению второго ребенка.

Однако накануне, 26 марта, Шпица вдруг сделала исключение. Актриса пришла на церемонию вручения "Премии Художественного театра". Мероприятие состоялось на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Премия ежегодно вручается молодым деятелям искусств в возрасте до 35 лет, добившимся заметных успехов в минувшем году.

Катерина предстала перед публикой в облегающем бежевом платье, подчеркнувшем ее большой живот. Очевидно, что артистка скоро родит. Отметим, что для Шпицы этот ребенок очень долгожданный. Ранее она признавалась, что у нее случилась замерзшая беременность, она потеряла ребенка. Однако горе лишь сплотило ее с мужем Романом Пановым.

Напомним, что он каскадера Константина Адаева у Шпицы есть 13-летний сын Герман.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>