"Русский дом" в Праге забросали коктейлями Молотова

Неизвестные пытались поджечь "Русский дом" в Праге.

Нападение произошло 26 марта, накануне заключительного мероприятия Дней русской культуры.

Злоумышленники кинули бутылки с зажигательной смесью, пытаясь попасть в окно библиотеки, рассказал RT глава культурного центра Игорь Гиренко. Три из шести "коктейлей Молотова" не взорвались.

"И это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания. Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался", - поделился Гиренко.

Он поблагодарил чешских пожарных и правоохранителей, которые приехали на место за считанные минуты. В настоящее время выясняется, кто стоит за атакой на культурный центр, но, по словам Гиренко, "повадки и почерк хорошо знакомы".