Собянин рассказал о результатах шести лет работы Некрасовской линии метро

Более 300 миллионов поездок совершили пассажиры московского метро по Некрасовской линии. Её запустили 6 лет назад.

Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, свыше 800 тысяч жителей столицы пользуются теперь более удобными и короткими маршрутами. При строительстве ветки применили сразу несколько инновационных технологий.

Так, впервые запустили щиты диаметром 10 метров для проходки двухпутных тоннелей. А на базе станции "Нижегородская" создали один из крупнейших пересадочных узлов города, который соединил две линии метро, МЦК, МЦД и остановки наземного транспорта.