Кабаны захватили нижегородскую деревню и ведут себя по-свински: думали, что заграничные, а оказалось — местные

Стадо одичавших кабанов захватило деревню в Нижегородской области. Вот уже несколько лет животные терроризируют местных жителей: заходят на участки и поедают урожай. Жалобы в инстанции не дают результатов, а поголовье тем временем увеличивается.

Дорога к дому в деревне Тольский Майдан тяжела и терниста. Обойти хрюкающую вереницу из нескольких десятков кабанов невозможно. Добраться вовремя до работы тоже проблематично. Не скажешь ведь начальнику: "Извините, задержали какие-то свиньи".

Передвигаются кабанчики исключительно по тропинкам, проложенным людьми. Да и ночевать предпочитают не в свинских, а в человеческих условиях. Прямо-таки тянутся к цивилизации и комфорту.

"Они у моего дома улеглись спать. Я их гоняла всю ночь. Они все равно там проспали до утра. Утром их еле разбудили, они людей не боятся совершенно!" - говорит Любовь Быкова, житель деревни Тольский Майдан.

Местные жители относятся к незваным гостям по-человечески. Терпят все их выходки из-за того, что кабанчики не местные: заморские, история у них драматичная.

"Года три назад здесь предприниматель угольного завода развел у себя в ангаре кабанов. Это венгерская мангалица. Не знаю, с какой целью он их развел и в каком количестве", - говорит Любовь Быкова.

И всё бы хорошо, но кабаны со временем расплодились. Стали пугать людей и уничтожать урожай.

"У сестры моей постоянно - они и Викторию всю перешвыряли. Огурцы съели, на морковь залазили", - говорит Николай Миньков, житель деревни Тольский Майдан.

"У нас женщина после инсульта - одна. Грядку этого, грядку этого. Всё изрыли! Всё сожрали!" - возмущается Алевтина Ежова, житель деревни Тольский Майдан.

Когда от страха перед кабанами перестали выпускать из дома детей, поставили под сомнение версию с разведением экзотической породы.

"Натуральные кабаны! Никакие не мангалицы! Его работники работали в лесу, наловили маленьких. Привезли к нему на завод, стали их кормить. Людей они не боятся. Но на маленького человека могут броситься", - Николай Миньков, житель деревни Тольский Майдан.

Кабаны научились умело справляться со всеми препятствиями. Заборы подкапывают, ограждения обходят. Хозяин стада на все обращения возмущенных соседей отвечает просто, емко и с огоньком.

- Миш, убери кабанов. Замучили они нас!

- А это не мои! Из лесу пришли! Он говорит - я стрельну их, он сразу сделает предъяву. Ты почему моего кабана убил? Туда-сюда. И придется с ним разбираться.

Видимо, и хозяина достали надоедливые кабаны. А все обращения отчаявшихся жителей деревни в соответствующие органы пока остаются без ответа.

"Писали в полицию: там уже целая стопка наших обращений. Мы писали в прокуратуру. Они написали нам ответ, что мы направляем в Россельхознадзор, в Нижний Новгород. Спустя время из Россельхознадзора пришел ответ, что угрозы жизни населению нет. Поэтому никаких мер принимать не будут", - говорит Любовь Быкова, житель деревни Тольский Майдан.

Когда на деревню опускается ночь, начинается очередной серьезный разговор со свиньями. Потому что с людьми договориться пока никак не получается.