Иран готовится к возможной наземной операции США: в ополчение вступают даже женщины

Армии Израиля и Ирана сегодня снова обмениваются массированными ударами. ЦАХАЛ бомбит центр Тегерана, объекты инфраструктуры в других городах. КСИР обстреливает топливные и военно-морские цели. Несмотря на приостановку американских атак, в Исламской Республике уверены: заявляя о переговорах, Вашингтон пытается выгадать время для полноценного наземного вторжения. И принимают меры.

Командующий сухопутными войсками Ирана генерал Али Джаханшахи приехал с проверкой в подразделениях на островах Ормузского залива и в береговой зоне. То есть тех районах, где США планируют высадить десант. К возможной наземной операции Иран отнесся более чем серьезно. И демонстрирует противнику боеготовность своей армии. Совсем не случайно иранские солдаты держат в руках американские штурмовые винтовки М-16. Мол врага будем уничтожать его же оружием. В готовности также роботизированные комплексы, катера и танки.

В ополчение вступают женщины. В руках автоматы. И это не просто пропаганда. Иранские СМИ сегодня сообщили: к мобилизации готовы более миллиона человек. Причем, в отличие от войск коалиции, высокомотивированных.

На рассвете в сторону Израиля иранцы выпустили десяток ракет. Это тоже предупреждение для коалиции. Беспилотников и систем ПВО достаточно, чтоб пресечь вторжение. Еще 600 мин и снарядов прилетели от "Хезболлы". В Израиле вынуждены признать: такого массового обстрела со стороны шиитских отрядов не было за все время операции.

Самый серьезный ущерб нанесен городу Нагария. Повреждены и сожжены десятки домов и машин. Как минимум 26 человек ранены. Трое погибли. Но потери Ирана и Ливана куда больше. Авиация ЦАХАЛ буквально стерла с лица земли район Амрия. Взрывы были такой силы, что целые кварталы превращались в пыль.

Атакованы район Акебатан и города Шираз и Керманшах. ЦАХАЛ утверждает, что ему удалось ликвидировать 30 человек из состава "Хезболлы". Двое из них - якобы влиятельные полевые командиры.

Вашингтон, как утверждают СМИ, пока только планирует наземную операцию. А в США уже привозят гробы с американскими сержантами и офицерами. Это те, кто погиб во время налетов Ирана на военные базы в странах Персидского залива.