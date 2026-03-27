Названы сроки отправки на Ближний Восток усиленного контингента США

Решение об отправке дополнительных 10 тысяч американских военных на Ближний Восток может быть принято уже на следующей неделе, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. При этом отмечается, что войска будут из других боевых частей, нежели те, которые уже были направлены в регион.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения численности американских войск на Ближнем Востоке еще на 10 тысяч человек. В состав контингента войдут бронетехника и пехота - примерно 5 тысяч морпехов и несколько тысяч десантников, которые уже получили приказ прибыть в регион.

Эксперты журнала Economist ранее заявили, что у США есть четыре сценария развития событий вокруг Ирана. Варианты следующие: Вашингтон может пойти на переговоры, вывести войска из региона, продолжить боевые действия или пойти на эскалацию. Однако прекращение огня маловероятно из-за отсутствия подходящего посредника, утверждают наблюдатели.