Судьба актера Тихона Котрелева: стремительный взлет и оглушительное падение

Тихон Котрелев родился в семье филолога-историка и художницы. Его детство прошло в центре Москвы, на Арбате.

Внук известного поэта Николая Котрелева и дядя актера МХТ имени Чехова Кузьмы Котрелева, Тихон сначала хотел связать жизнь с литературой. Он окончил РГГУ как филолог и работал журналистом. Однако в 25 лет Котрелев вдруг ушел из профессии. Тихон поступил в ГИТИС, после чего начал театральную и кинематографическую карьеру.

Он стал известен после того, как снялся в таких фильмах как "Зона", "Хирург", "Тихий Дон". Он попробовал себя в самых разных жанрах, начиная с исторических проектов и заканчивая фантастикой, что позволило ему продемонстрировать многогранность таланта и глубину актерского мастерства.

Однако в последнее время стали ходить тревожные слухи о Котрелеве. Все началось несколько дней назад. Тогда близкие забили тревогу: 49-летний артист перестал выходить на связь, родственникам даже пришлось взломать замки в его квартире на Гоголевском бульваре.

Тогда выяснилось, что Котрелев дома, но его состояние было тяжелым. По некоторым данным, актер беспробудно пил несколько дней. Близкие артиста якобы вызвали специалистов и его госпитализировали в психдиспансер.

Но медики не смогли спасти актера, вскоре после госпитализации он умер. Трагические новости сообщил сын Котрелева Петр. "Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет", — рассказал наследник актера на своей странице в соцсети. По словам сына, Котрелев был замечательным, добрым, тонким и невероятно любящим человеком.

По некоторой информации, Котрелев умер из-за осложнения острого панкреатита. Кроме того, ходят слухи, что артист долгое время страдал от алкоголизма.

После себя артист оставил не только множество фильмов, но и двух сыновей. О своей личной жизни Тихон предпочитал не распространяться, поэтому кто является матерью его детей, неизвестно. Однако не секрет, что в 2008 году Котрелев женился на коллеге Елене Плаксиной. Но бездетный брак спустя непродолжительное время рухнул.