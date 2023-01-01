"Варварский акт": Захарова оценила нападение на Русский дом в Праге

Варварским актом назвала официальный представитель МИД России нападение на Русский дом в Праге. Мария Захарова прокомментировала инцидент в эксклюзиве для ТВЦ.

Неизвестные забросали здание культурного центра в Праге бутылками с зажигательной смесью поздно вечером 26 марта. Как рассказал руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко, по счастливому стечению обстоятельств три из шести "коктейлей Молотова" не взорвались.

Это не первое нападение на заграничные представительства Россотрудничества. 24 февраля 2023 года в Кишиневе неизвестные облили краской фасад Российского центра науки и культуры. В феврале 2023 года в ЦАР были задержаны сотрудники международной компании DHL по подозрению в причастности к покушению на главу Русского дома. В ночь на 7 марта 2022 года было совершено нападение на представительство Россотрудничества в Париже.