Жителя Ульяновска задержали за передачу Киеву данных о производителе БПЛА

Сотрудники ФМБ задержали в Ульяновске 20-летнего молодого человека, который собирал для Украины данные о производстве БПЛА.

Злоумышленник действовал по заданию сотрудника СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Он собрал и передал информацию о предприятии, которое выпускает дроны для нужд спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчину заключили под стражу.

Ранее в отношении этого же мужчины было заведено дело о финансировании терроризма. По данным следствия, он публиковал посты в Telegram с целью сбора денег для участников террористических организаций, действующих в интересах спецслужб Украины.

В ФСБ подчеркнули, что все лица, согласившиеся на содействие противнику, будут установлены и понесут заслуженное наказание.