Муж подал на развод с актрисой Еленой Подкаминской

Стало известно о разводе актрисы Елены Подкаминской. Примечательно, что на развод подал ее супруг Денис Гущин.

Журналисты выяснили, что именно муж популярной актрисы является истцом, а она - ответчицей, передает Starhit. Что стало причиной развода, неизвестно. Однако интересно, что в Сети один пользователь, комментируя новость о разводе Елены Подкаминской, интригующе написал: "Она ушла к Лаврову".

Отметим, что сама артистка пока никак не высказалась о крахе своего брака. Подкаминская вообще предпочитает не афишировать детали личной жизни. Например, в 2020 году Елена тщательно скрывала беременность и, лишь родив, сообщила радостную новость. У нее появился сын Александр. Кроме того, от Дениса Гущина артистка воспитывает дочь Еву.

Напомним, что для Подкаминской этот брак был вторым. Он продержался девять лет. До этого Елена состояла в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. От него она родила дочь Полину. После развода актриса сумела сохранить человеческие отношения с экс-супругом.

