Спасшегося из плена кита выследят с помощью дронов

Десятиметровый горбатый кит, застрявший на песчаной отмели в Балтийском море, смог выбраться на свободу.

Млекопитающее попало в плен отмели у побережья Любекской бухты на севере Германии 23 марта. Правоохранители оцепили территорию, после чего началась четырехдневная спасательная операция. Специалисты облили кожу кита водой и вытащили часть рыболовной сети, в которой он запутался. Затем они прокопали траншею перед головой кита, чтобы кит мог выплыть с мелководья.

Вчера кит снова начал выпускать фонтаны и издавать типичные для себя звуки. После наступления темноты операцию приостановили, ее должны были возобновить утром 27 марта, но сегодня кита на месте не оказалось.

"Похоже, кит воспрял духом и нашел в себе силы добраться до плавательного канала, который прорыла для него тяжелая техника", - сообщила корреспондент РЕН.

Немецкие биологи запустили дроны, чтобы найти животное и убедиться, что с ним все в порядке.