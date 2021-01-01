Что произошло с 25-летней испанкой, которая решилась на эвтаназию

В Испании 25-летняя девушка добилась права на эвтаназию после двух лет судебной тяжбы с собственной семьей

Ноэлия Кастильо Рамос родилась в неблагополучной семье. Ее родители страдали от наркотической зависимости. С 12 лет девушка жила в приютах, а в 18 лет оказалась в социальном центре для уязвленных людей. В 21 год она подверглась групповому изнасилованию. Виновниками, предположительно, были студенты-мигранты. Они так и не пойманы.

После произошедшего девушка несколько раз пыталась покончить с собой. После одной из неудачных попыток она получила серьезные травмы и получила паралич нижних конечностей. Девушка страдала от невыносимых болей и депрессии, передвигалась с помощью инвалидной коляски и трости.

В 2024 году она решилась подать заявление на эвтаназию - в Испании эта процедура легальна с 2021 года. Против эвтаназии выступил родной отец дочери. Судебный процесс затянутся почти на два года. Мужчина утверждал, что Ноэлии требуется психиатрическое лечение, а не "добровольный уход из жизни".

В марте 2026 года Ноэлию Кастильо поддержали Конституционный суд Испании и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). За процедурой эвтаназии наблюдала мать девушки, которая до последнего выступала против этого. Отец и подруга Ноэлии пытались прорваться в палату, чтобы отговорить ее.

26 марта в 18:30 Ноэлии Кастильо не стало. Перед смертью она говорила, что ее жизнь стала "мучительной" и она "хочет уйти с достоинством".