Зеленский разработал план защиты Саудовской Аравии

Владимир Зеленский обсудил с украинскими военными в Эр-Рияде защиту неба Саудовской Аравии. Эксперты из Киева уже находятся в странах Ближнего Востока. Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, написал украинский лидер в Telegram.

Глава киевского режима встретился с военными во время своего визита в Саудовскую Аравию. По словам Зеленского, за последнюю неделю они смогли поделиться опытом с военными королевства. По словам украинского лидера, обсудили ключевые моменты того, что необходимо для большей защиты Саудовской Аравии от дронов.

Украина 9 марта отправила в страны Ближнего Востока беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз. Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию без предварительного анонса 26 марта.