Специалисты дали прогноз, сможет ли прозреть ослепшая на фоне рака Лерчек

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что причин утраты зрения может быть несколько. "Метастазы могли поразить глазное яблоко, центр в головном мозге, отвечающий за зрение, нервы, идущие в центр зрения. Метастаз может попасть в кость рядом с нервом, давить на глаз, от чего орган страдает", - объяснил специалист.

Химиотерапия тоже может оказывать влияние на состояние зрения. "От нее может страдать сетчатка глаза, возможно кровоизлияния. Часто онкопациенты сталкиваются с тем, что при облучении может мутнеть хрусталик — это называется лучевая катаракта", - сообщил врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.

Давая прогноз возвращения зрения Лерчек, специалист объяснил, что все зависит от степени поражения. При положительном сценарии по мере того, как будут уменьшаться опухоль и погибать метастазы, состояние сетчатки улучшится, а кора головного мозга восстановится. А вот если развилась лучевая катаракта, то поможет только замена хрусталика, передает Woman.ru.

