Сообщения о том, что Москва планирует ограничение поставок нефти через "Каспийский трубопроводный консорциум" в качестве рычага давления на США – неправда. Фейк опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время, подчеркнул представитель Кремля, Вашингтон очевидно тяготеет к получению контроля над международной энергетической инфраструктурой. Песков напомнил о желании США забрать "Северные потоки" и энергетические рынки. При этом Москва, несмотря ни на что, остается надежным гарантом энергетической безопасности во всем мире, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что и Россия, и американский бизнес упускают прибыль из-за того, что Вашингтон не торопится возобновлять взаимное сотрудничество. Песков подчеркнул: страдают не только российские интересы, но и интересы американских компаний. Все упускают прибыль, которую могли бы уже получать, приводит слова представителя Кремля ТАСС.