ВС России нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины

Российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине.

Удары стали нашим ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

ВС России поразили предприятия ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, цеха по производству катеров и беспилотников, а также пункты временной дислокации войск неприятеля.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских беспилотников.