Песков рассказал о предложении бизнесмена сделать взнос на нужды СВО

Президент России Владимир Путин поддержал идею взносов бизнеса в пользу страны, однако это не было его инициативой.

Так, один из участников прошедшей накануне встречи Путина с бизнесом решил выделить крупную сумму средств для государства. Его имя не раскрывается.

"Это было его семейное решение", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Сообщения СМИ о том, что глава Роснефти Игорь Сечин якобы предложил Путину идею о взносах российского бизнеса для финансирования СВО, является ложью, подчеркнул Песков. Внести деньги в пользу государства было личной инициативой конкретного бизнесмена.

Крупный бизнес начинал в 1990-е со связей с государством, и потому многие хотят сделать взносы для страны, добавил представитель Кремля.