Лерчек выкупила отца своего четвертого ребенка у его бывшей жены

После развода с Артемом Чекалиным Валерия (настоящее имя Лерчек) нашла счастье с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. В феврале блогер родила от него сына.

Меж тем в Сети ходят слухи, что Лера на старте отношений с Луисом выплатила отступные его бывшей жене, которая и по совместительству была его партнершей. Причем подразумевается весьма щедрая сумма, "на которую можно было купить себе пятерых танцоров", передает "Светский хроник". Деньги Лерчек обеспечили тихое и спокойное расставание ее избраннику.

От бывшего мужа Валерия воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

Напомним, что в настоящее время Чекалина борется с раком желудка. Неутешительный диагноз был поставлен сразу после родов. Тогда она оказалась в реанимации. Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

