Собянин: Завершена реставрация главных символов Московского ипподрома

Завершена реставрация главных символов Центрального Московского ипподрома - квадриги и конных скульптур. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, от специалистов требовался очень бережный подход.

Каркас лошадей полностью состоит из металлических уголков, а сами фигуры - из редкого материала шпиатра. Чтобы сохранить все элементы, восстанавливали их прямо на месте - на 20-метровой высоте.

В самом Главном корпусе работы ещё продолжаются. Там отделывают помещения, реставрируют фасады, прокладывают инженерные сети. На территории ипподрома возводят новые конюшни и дополнительные сооружения.