В Большой театр спустя почти 40 лет вернулась опера "Отелло" Джузеппе Верди

Роскошный подарок на юбилей! Гениальная музыка Джузеппе Верди, знаменитые арии, шекспировские страсти. Отелло и Дездемона снова ведут свой вечный разговор.

За свою историю Большой театр к опере Отелло обращался трижды. Последний раз в 1978-м её ставил Борис Покровский. И этот спектакль Маэстро Валерий Гергиев видел ещё студентом.

"Дирижировал Евгений Фёдорович Светланов, пел Владимир Андреич Атлантов, я запомнил этот спектакль навсегда, на всю жизнь. Не знал еще пару лет назад, что теперь нам предстоит вернуть это великое творение Верди на Историческую сцену", - говорит Гергиев.

Новую версию поставил режиссёр Джанкарло дель Монако. Вместе с Гергиевым они уже выпускали и "Риголетто" в Большом театре, и "Аиду" в Мариинском. В этот раз репетиционный процесс оказался непростым: из-за неудачного падения режиссёр сломал несколько рёбер. Но для него было очень важно присутствовать на премьере. Тем более что на сцене Большого театра в оперном спектакле будет еще и балет!

"Я ставил "Отелло" в разных театрах мира. И вот в парижской версии появилась балетная часть. Мы посовещались с Валерием Гергиевым, что будет интересно совместить два этих вида искусства и на сцене Большого театра для российской публики", - говорит режиссер.

Команда над спектаклем работала интернациональная. Сценография Антонио Ромеро довольно неожиданная.

"На сцене нет никакого конкретного города. Это пространство ментальное. Поскольку это пространство Яго. Его ревности, зависти, жестокости. А эти качества в людях, к сожалению, существуют в любую эпоху. И как символ времени - конструкции из металла - изъеденного ржавчиной", - говорит он.

Для спектакля в мастерских Большого театра по эскизам испанской художницы Габриелы Салавери было создано четыреста костюмов.

"Костюмы исторические, я бы сказала, что с намеком фантазийным, непростые. Требуют знаний исторического костюма. И плюс еще нужно учитывать особенности - это не просто актеры, это певцы, им нужно петь в этих костюмах, двигаться. Все, что захочет режиссёр, они должны делать", - говорит Ирина Вещева, заведующая художественно-костюмерной частью Большого театра.

Только у Отелло пять разных костюмов. На премьере его партию исполнил Ованнес Айвазян. А Яго - Эльчин Азизов. Пополнил свою галерею сценических злодеев. И ведь неслучайно Верди поначалу хотел назвать оперу - "Яго" - очень уж сложный персонаж.

"Конечно же, это обиженный персонаж. Я совершил столько побед, а капитанское звание досталось вот этому выскочке! Очень многогранный персонаж, на самом деле. Я думаю, что он также не лишен каких-то психологических болезней, то есть там и раздвоение личности, там и садизм, там и мазохизм, там очень много всего интересного", - рассуждает Азизов.

В юбилейный сезон будут и еще премьеры. У Большого театра вообще грандиозные планы по расширению репертуара, возвращению в него исторических опер. А 250 лет отпразднуют торжественно в конце этого года.