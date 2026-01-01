Россиян огорчили подорожанием пасхального набора

Подсчитана стоимость пасхального набора в 2026 году. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом он подорожал на 15%. Статистические выкладки доцента кафедры корпоративных финансов Финансового университета Ольги Борисовой приводит Life.ru.

Ранее Федеральная антимонопольная служба напомнила крупным ретейлерам о недопустимости необоснованного повышения цен перед Пасхой. Их, в частности, предупредили от взвинчивания стоимости куриных яиц, кондитерских изделий, сливочного масла.

Тем не менее, цены выросли – и сильнее всего на творожную пасху, на 25%, и кагор, на 21%. На 11-13% подорожали куличи, корзины и полотенца. Экономист предложила ограниченным в доходах россиянам способ экономии: можно использовать прошлогоднее полотенце и корзину для праздника. А некоторые товары обойдутся немного дешевле, если приобрести их заранее, уже сейчас.