В Рязанском районе передали под заселение ещё одну новостройку по Программе реновации

Светлая, уютная, а самое главное большая - о такой кухне мечтала вся семья Головиных. Ведь в старой квартире даже обедать им приходилось по очереди. Теперь строят планы на будущее.

"Можно здесь и кухонный гарнитур поставить, который хочется, и большой стол, чтобы гостей звать. По инфраструктуре все остается как и было, потому что прошлая квартира в пяти минутах ходьбы отсюда, несколько метро, МЦД, школа - всё остается. Никуда ребёнка не надо переводить", - говорит Татьяна Головина.

Просторные коридоры и комнаты - все по московскому стандарту реновации. А это значит, квартиры полностью готовы к переезду, везде качественная отделка, розетки и светильники.

"В Рязанском районе построили и передали под заселение ещё одну новостройку по Программе реновации. От дома на улице Михайлова, 15 до станций "Стахановская" Некрасовской линии метро, Плющево МЦД-3 и Чухлинка МЦД-4 всего 10–15 минут пешком. Неподалёку находятся скверы "Плющево" и "Ракета", а также Кусковский лесопарк, школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, спортклубы и кафе. В Рязанском районе в Программу реновации включены 72 дома", - сообщил Сергей Собянин.

В своей трех комнатной квартире семья Доркиных изучает буквально каждый квадратный метр, говорят уже не терпится обустроить жилище.

"Просторно, есть место, где разгуляться и, самое главное, у нас теперь будут все комнаты изолированы. Нет проходных комнат, да, то, что нам очень нравится. Так что у каждого будет свой такой уютный мир. Ну замечательно, мы рады!" - говорит Елена Доркина.

Односекционный жилой комплекс на юго-востоке Москвы выполнен по индивидуальному проекту. В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе - детская площадка и зоны отдыха.

"Дом построен из высококачественного, прочного бетона, срок службы которого составляет более 100 лет. Колористическим решением данного дома предусмотрено два основных цвета: песчаный и кофейный. Данные цвета создают дополнительную динамику, что гармонично вписывается в существующую застройку района", - говорит Дамир Гильфанов, руководитель территориального управления компании-подрядчика

Рязанский - активно развивающийся район на юго-востоке Москвы, в котором проживает более 100 тысяч человек. За последние годы здесь было многое сделано для повышения качества жизни. Большинство проектов реализовано в рамках программы "Мой район", разработанной по инициативе мэра.