"Остается только молиться": Дмитрий Маликов рассказал о единственной дочери

В феврале единственной дочери певца Дмитрия Маликова Стефании исполнилось 26 лет. Она ни разу не была замужем, детей у нее нет. Даже ходят слухи, что она живет с родителями.

В Сети неоднозначно обсуждают семейную связь Маликовых. Одни считают, что такая сплоченность - редкость в современном мире и за нее следует "держаться" и оберегать. Другие же высказывают мнение, что отец чрезмерно опекает дочь, а ей давно следует сепарироваться от родителей, иначе ни к чему хорошему такая тесная связь не приведет.

В новом интервью Дмитрий Маликов заявил, что не вмешивается в личную жизнь единственной дочери. Он рассказал, что за Стефанией ухаживают молодые люди и заваливают ее букетами, некоторые из которых настолько большие, что их вносят в дом несколько человек. "С кем она сочтет нужным, познакомит. Знакомить нужно уже посерьезке", - отметил Маликов.

Певец добавил, что за последнее время Стефания изменилась, стала более зрелой и рассудительной. По его мнению, именно поэтому ей непросто найти человека, с которым могут сложиться гармоничные отношения, передает Пятый канал.

"Она очень повзрослела и стала очень мудрой. И ей очень непросто найти достойную пару. Чтобы они, как это слово сейчас, мэтчились! Вот это очень сложно, поэтому остается только молиться, чтобы это случилось, потому что это очень важно. И, конечно, мы очень этого ждем и волнуемся", - заключил певец.

