Владимира Зеленского уличили во лжи. Глава киевского режима соврал, заявив о том, что США связывают свои гарантии безопасности Киеву с требованием вывести войска из Донбасса, заявили источники издания Newsweek.

Представитель администрации США подчеркнул, что Вашингтон не увязывает гарантии безопасности Украины после завершения конфликта с тем, отдаст ли Киев весь восточный Донбасс. В Белом доме прокомментировали заявления украинского лидера. Зеленский на днях заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности – и пожаловался на давление со стороны Трампа на Киев.

Условия урегулирования ранее четко обозначили в Москве. Президент России Владимир Путин заявил, что контроль над Донбассом и Новороссией в любом случае будет установлен российскими войсками.