Медведев предсказал столетнюю войну на Ближнем Востоке

Ближневосточный регион может стать очагом нестабильности на столетия. Самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза оценил вероятность наземного вторжения США в Иран. Медведев предупредил, что последствия такого шага будут фатальными для всех участников. Вступление в такую наземную операцию на большом отдалении от США грозит приблизительно такими же последствиями, как во Вьетнаме: Вашингтон в течение десяти лет не мог найти достойный выход из конфликта.

По мнению Медведева, теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана неизбежен. Зампред Совбеза подчеркивает: Вашингтон и Тель-Авив своей операцией не устранили причину возможного ядерного столкновения, а приблизили его, передает РИА Новости.