Сергей Лавров вручил дипломы МГИМО ветеранам СВО

Ветеранов Специальной военной операции поздравляли сегодня в МИД. 29 участников СВО из 16 регионов России получили дипломы МГИМО о профессиональной переподготовке.

Недавние фронтовики стали специалистами в области управления городской инфраструктурой и развитием территорий. И намерены продолжать служить Родине на гражданском поприще.

С приветственным словом к выпускникам обратился Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул: новая элита страны формируется из людей, проявивших на поле боя самоотверженность и силу духа, верность долгу и присяге.

