Израиль потерял за один день 21 танк Merkava

Израильская армия потеряла за один день 21 танк Merkava. Ливанская военизированная группировка "Хезболла" сообщила о результатах засад, устроенных против ЦАХАЛ на юге Ливана.

Как пишет журнал Military Watch Magazine, речь идет об израильской операции в Ливане 26 марта. Основная часть потерь израильской бронетехники пришлась на один бой между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. Туда продвинулись израильские подразделения для маневра с целью захвата контроля над районом.

Отмечается, что эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет. В тот же день сообщалось о запуске Ираном более 60 ракет по целям в районе Галилеи. Также стало известно об ударах по штаб-квартире военного министерства Израиля в Кирии в центре Тель-Авива и казармам ”Дельфин", принадлежащим подразделению военной разведки к северу от израильской столицы.