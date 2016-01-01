Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться к королевским обязанностям

В 2016 году британский принц Гарри начал встречаться с малоизвестной американской актрисой Меган Маркл. Спустя два года влюбленные официально оформили отношения. Еще через пару лет супруги отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и покинули Великобританию. Разразился скандал.

В настоящее время Меган и Гарри живут в США и, по слухам, находятся на грани разорения. Дело в том, что все проекты, в которых участвовала опальная парочка, оказались провальными. Зрители раскритиковали их в пух и прах, назвав Маркл лицемерной и фальшивой, а ее мужа - "марионеткой", который "делает то, что ему прикажет жена".

Бывший главный редактор Vanity Fair Тина Браун предложила свой вариант спасения пары. Она предложила королю Карлу III предоставить Меган и Гарри роли "наполовину в системе". Это позволило бы паре представлять корону на международном уровне в ограниченном формате.

По мнению Браун, Гарри куда более органичен и обаятелен, чем Меган, в общении с публикой. Однако, как утверждают в близком окружении, для Букингемского дворца остается неразрешимой задачей совмещение официального статуса с коммерческой деятельностью.

Интересно, что несмотря на незавидное финансовое положение, через месяц принц Гарри и Меган Маркл отправляются в Австралию. Они планируют принять участие в ряде благотворительных мероприятий. В Сети уже судачат, что эта поездка очень напоминает традиционные королевские туры, передает The Mirror.

