Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу, 27 марта, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, наша страна располагает всем необходимым для того, чтобы достичь указанных целей военным путем. Комплектование армии "идет вполне приличными темпами". В частности, за 2025 год ряды ВС России пополнили свыше 400 тысяч контрактников — они "по зову сердца, будучи патриотами, пошли защищать нашу страну".

Медведев напомнил, что сейчас идет комплектование войск беспилотной авиации: "Это тема новая, но исключительно важная с учетом того, что изменился характер военных действий, и сейчас без беспилотников не решается практически ни одна важнейшая задача на поле боя".

Что касается оснащенности российской армии вооружениями и боевой техникой, "у нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять", отметил зампред Совбеза.

При этом Дмитрий Медведев напомнил, что Москва по-прежнему готова к мирным переговорам с киевским режимом, но диалог должен осуществляться на тех условиях, которые были сформулированы Российской Федерацией, сообщает РИА Новости.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич посетовал на дилемму из-за закаленной в боях российской армии. Он признал способность ВС России в короткие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом из участков восточного фланга Североатлантического альянса.